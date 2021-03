Governo envia à ALE projeto de lei que autoriza compra direta de vacinas contra a Covid-19

O governador Renan Filho encaminhou à Assembleia Legislativa Estadual (ALE), nesta sexta-feira (19), um projeto de lei que autoriza o Governo de Alagoas a comprar diretamente vacinas contra a Covid-19. O projeto foi entregue nas mãos do presidente da ALE, deputado estadual Marcelo Victor, no Palácio República dos Palmares.

Renan Filho afirmou que o projeto foi encaminhado em regime de urgência, para que o Estado possa agilizar o processo de vacinação em Alagoas. “Queria pedir aos deputados que, se vocês votarem o projeto já no início da próxima semana, quem sabe na terça-feira o Estado já estará autorizado a assinar contrato para, assim, a gente seguir fortalecendo o Plano Nacional de Imunização e também o Plano Estadual de Imunização”, apelou.

No encontro, o governador apresentou ao presidente da Assembleia o panorama da pandemia em Alagoas, com números de internação, de leitos de UTI abertos, e o desempenho de Alagoas no enfrentamento ao vírus, comparado com o desempenho nacional. “Alagoas é hoje o terceiro estado do Brasil onde menos morrem pessoas por Covid-19, e isso é muito importante”, destacou Renan Filho, reforçando que a solução para a crise sanitária e econômica é a vacinação em massa da população.

“A saída para essa crise é a vacina, é imunizar o nosso povo. Isso garantirá segurança sanitária, mais saúde às pessoas e garantirá a saída também dessa crise econômica, que atrapalha tanta gente. Conto com a Assembleia Legislativa nesse momento, como sempre contei, porque Alagoas espera isso de nós”, finalizou.

Fonte: Agência Alagoas