Governo exonera ‘braço direito’ de Regina Duarte na Cultura

O governo federal exonerou o secretário especial adjunto Pedro José Vilar Godoy Horta. A medida foi publicada nesta sexta-feira (15/05) em edição extra do Diário Oficial da União. Ele era o braço direito de Regina Duarte, secretaria Especial de Cultura.

A demissão foi assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto. Não foi indicado nenhum substituto para o posto.

Horta foi um dos primeiros nomeados pela atriz depois de ela assumir o cargo, em março, tendo sido primeiramente nomeado chefe de gabinete dela. No fim de abril, ele assumiu o cargo de secretário especial adjunto.

Ele era responsável, entre outras coisas, pela coordenação das reuniões de trabalho da atriz na secretaria.

A exoneração ocorre em meio a críticas da classe artística à gestão de Regina Duarte na secretaria. Na quinta-feira da semana passada, em entrevista à CNN, a secretária minimizou as mortes do período da ditadura militar e também as mortes pela covid-19.

As declarações da secretária foram alvo de repúdio do meio cultural. Mais de 500 personalidades assinaram um manifesto criticando as falas da atriz durante a entrevista.

