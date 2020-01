Governo garante infraestrutura viária para instalação de Polo Industrial

Mais obras do Programa Pró-Estrada foram inauguradas, na manhã desta terça-feira (14), em Alagoas. Desta vez, o governador Renan Filho e o secretário de Transporte e Desenvolvimento Urbano, Mosart Amaral, entregaram 11 quilômetros de vias urbanas pavimentadas na cidade de São Miguel dos Campos. As melhorias viárias são fundamentais para a implantação de um polo industrial no município.

“Estou muito feliz em voltar a São Miguel e ver a cidade com a autoestima elevada, mais bonita e com o comércio aquecido. Colaborar com a administração municipal, fazendo investimentos, é auxiliar o município a estar, cada vez mais, à altura da expectativa do cidadão”, disse Renan Filho.

A solenidade de inauguração foi realizada na Praça da Matriz, no Centro, e contou com a presença do prefeito Pedro Ricardo Alves Jatobá, o “Pedoca” Jatobá. Ele ressaltou que os investimentos feitos pelo Governo do Estado vão garantir a infraestrutura necessária para a instalação do Polo Industrial de São Miguel dos Campos.

“Fico muito feliz em saber que toda a infraestrutura está sendo feita para que isso (Polo Industrial) se consolide. O projeto para desapropriação da área já está no setor jurídico. Vamos fazer um polo industrial modulado, com toda a responsabilidade, oferecendo aquilo que o município pode: doação de um terreno e os incentivos fiscais”, revelou o prefeito.

Renan Filho reafirmou o compromisso de seguir com os investimentos, sobretudo em infraestrutura viária, a exemplo da duplicação da AL-220, entre Maceió e Arapiraca, e que beneficia diretamente São Miguel dos Campos.

“Com esse conjunto de rodovias, vamos caminhar para um trabalho muito importante para a cidade, que é fortalecer a geração de emprego e renda. Vou me juntar ao prefeito para que a gente consolide o Polo Industrial, porque acredito que essa cidade tem toda a vocação para ser um polo de desenvolvimento de Alagoas. Tem gás natural, boas estradas, gente que quer trabalhar e está localizada numa parte central do estado”, avaliou Renan Filho.

Os serviços executados pelo Pró-Estrada em São Miguel empregaram 45 pessoas. Foram investidos R$ 3,6 milhões nas obras. O programa já beneficiou 90 dos 102 municípios alagoanos com recuperação de estradas, implantação de acessos, novas rodovias e/ou pavimentação de vias nos centros urbanos.

Dos 1.800 quilômetros da malha viária estadual, mais de 1.200 já receberam melhorias do programa. “O Pró-Estrada é isso: além de fazer as vias dentro das cidades, atua nas rodovias estaduais”, ressaltou Mosart Amaral.

Duplicação

Após a solenidade, Renan Filho vistoriou as obras de duplicação da AL-220, entre Maceió e Arapiraca. O governador visitou o trecho compreendido entre São Miguel dos Campos e Campo Alegre e deste município a Arapiraca.

“A duplicação de São Miguel a Arapiraca está andando a passos largos, obra fundamental para o desenvolvimento da região e de Alagoas”, afirmou o governador, lembrando que, em sua gestão, a duplicação da BR-101 também avançou.

Ao todo, estão sendo duplicados os 81 quilômetros da AL-220, que ligam as duas principais cidades do estado. O primeiro trecho, já inaugurado, tem 18 quilômetros e vai da Barra de São Miguel a São Miguel dos Campos. Já o terceiro está com obras em andamento e possui 32 quilômetros de extensão, que ligam Campo Alegre a Arapiraca. No total, estão sendo investidos R$ 183 milhões.

Participaram, ainda, das atividades em São Miguel dos Campos o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Victor; o diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Hélder Gazzaneo; e o diretor de Obras do órgão, Iran Menezes, dentre outras autoridades.

Fonte: Agência Alagoas