Governo garante pagamento antecipado aos servidores para o dia 23 de dezembro

É fake news a informação que circula nas redes sociais de que, por falta de planejamento, o Governo de Alagoas deixaria de realizar o pagamento dos servidores estaduais neste mês de dezembro. Sempre com o compromisso de garantir o salário em dia, mais uma vez o Estado fará a antecipação e todos os funcionários públicos estarão recebendo no dia 23 de dezembro.

Um Projeto de Lei, publicado no Diário Oficial do Estado de 13 de dezembro, que está tramitando na Assembleia Legislativa, altera a lei orçamentária 2021, aumentando o limite de remanejamento por decreto. A aprovação deve acontecer até segunda-feira (20).

Vale lembrar que em 2021, o Estado começou a pagar os salários de todos os servidores no mês trabalhado e já realizou o pagamento do 13ª salário, em 09 de novembro, o que representa, financeiramente, 14 salários pagos ao longo do ano.

Fonte: Ascom/Sefaz