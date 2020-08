Governo inicia processo de licitação para construção do aeroporto de Maragogi

O Governo de Alagoas publicou nesta terça-feira (11) o edital de abertura do processo de licitação para a construção do Aeroporto Costa dos Corais, em Maragogi. A sessão pública em que se dará a Concorrência Internacional nº 01/2020 será no dia 14 de setembro de 2020, às 10h, na sala de reuniões da CPL/AL. Para os interessados, o edital está disponível na sede da Comissão Permanente de Licitações de Obras e Serviços de Engenharia (CPL/AL), localizada na Rua Cincinato Pinto, número 530, no Centro de Maceió, e também pode ser solicitado por e-mail através do endereço eletrônico Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.” target=”_blank”>cpl@seinfra.al.gov.br.

De acordo com dados da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur) e da entidade Costa dos Corais Convention & Visitors Bureau (CCC&VB), o Litoral Norte é o segundo maior polo turístico alagoano, sendo o município de Maragogi o destino mais procurado por visitantes na região e o segundo destino mais visitado em Alagoas, ficando atrás apenas da capital Maceió. Segundo dados da Prefeitura de Maragogi, uma média de 300 mil pessoas visitaram as piscinas naturais, um dos principais atrativos turísticos da cidade, durante o ano de 2019.

Maragogi aparece, ainda, nos rankings dos mais procurados de agências on-line como Hotel Urbano e Decolar. Na ausência de um Aeroporto regional, de acordo com dados da CCC&VBN, 90% dos turistas chegam a Maragogi por Recife.

A obra será encabeçada pela Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano (Setrand). Para o secretário da pasta, Mosart Amaral, a publicação do edital dá a largada para a concretização de um sonho antigo dos alagoanos. “O aeroporto de Maragogi, juntamente com todo o conjunto de obras estruturantes que estão sendo tocadas no Norte do estado, é sinal de que o governador Renan Filho valoriza e investe na vocação turística da região. E o resultado disso é desenvolvimento”, afirmou o secretário.

Fonte: Agência Alagoas