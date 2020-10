Governo já tem plano para a retomada das aulas do público adulto

O governador Renan Filho afirmou, nesta sexta-feira (16), que o Estado já tem um plano pronto para a retomada das aulas presenciais do público adulto em faculdades, cursos profissionalizantes e preparatórios para concursos e pré-vestibulares. O chefe do Executivo estadual aguarda apenas a consolidação dos números desta semana epidemiológica, que apontam para a manutenção da estabilização da Covid-19 em Alagoas, para anunciar os próximos passos dentro do Plano de Distanciamento Social Controlado.

“O estado está estabilizado há muitos dias, mas nós vamos aguardar mais essa semana para dar mais um passo, sobretudo avançando na questão da educação. Se nesta semana tivermos os resultados semelhantes da semana anterior, anunciaremos a retomada das aulas para adultos”, afirmou Renan Filho, em entrevista coletiva que precedeu a posse dos aprovados no concurso da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). A solenidade foi realizada no Salão Aqualtune do Palácio República dos Palmares.

Desde o dia 30 de setembro todos os municípios alagoanos, inclusive a capital, se encontram na Fase Azul do Mapa de Classificação de Riscos do Plano de Distanciamento Social Controlado. A mudança decorreu da evolução positiva dos números relacionados à Covid-19.

A Fase Azul permite que bares, restaurantes, templos, igrejas e instituições religiosas em geral aumentem seu público para 75%. Já as academias, clubes e centros de ginástica continuam operando com 50% da capacidade. O retorno das aulas presenciais no sistema educacional, entretanto, ainda não foi autorizado como medida de segurança para evitar a propagação do novo coronavírus.

Ainda segundo o governador, a retomada das aulas ao público adulto vai servir de termômetro para a normalização dos demais segmentos da educação em Alagoas.

“Vamos dizer que os adultos voltem e não tenhamos problemas, então avaliaremos os próximos passos; se tivermos problemas, isso vai demonstrar que foi correto não ter iniciado as aulas com as crianças, porque elas, especialmente as menores, têm mais dificuldades de cumprir as medidas de proteção individual que são necessárias. Por isso estamos fazendo essa diferenciação”, explicou Renan Filho.

Fonte: Agência Alagoas