Governo lança parceria que oferta mais de 160 cursos a servidores alagoanos

Como forma de democratizar o acesso à educação, o Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag), lançou uma parceria que oferece mais de 160 capacitações para os servidores do Executivo alagoano. O evento de lançamento, que aconteceu nesta segunda-feira (13), foi realizado na Escola de Governo de Alagoas.

Na ocasião, os servidores puderam conhecer um pouco mais sobre a parceria firmada, tirar dúvidas, e saber como devem fazer para se inscrever nos cursos ofertados. Desenvolvidas na modalidade de ensino a distância (EAD), as capacitações são fruto de uma parceria com a Universidade Corporativa Caixa e com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap).

“Com a parceria, pudemos trazer para a máquina alagoana um leque diverso de capacitações em áreas como Gestão de Pessoas, Inovação, Desenvolvimento Gerencial, Governo Digital, entre outras. É uma entrega muito feliz que fazemos ao funcionalismo, principalmente pela importância das duas instituições que estão conosco nesse processo e que têm um histórico respeitado dentro da gestão pública como um todo”, pontuou a superintendente da Escola de Governo, Lavínia Guimarães.

Para se inscrever nos cursos, basta acessar o site escoladegoverno.al.gov.br e clicar no botão da Enap ou da Caixa, disponíveis na página inicial da plataforma. Depois, o servidor precisará fazer um breve cadastro nos sites das instituições e, a partir disso, conseguirá participar da capacitação de interesse.

“No caso da plataforma da Universidade Caixa, os servidores terão acesso a cursos exclusivos e que só serão desbloqueados com uma senha. Para conseguir realizar estes, eles devem entrar em contato com o RH de suas secretarias e solicitar a chave de acesso. É importante ressaltar, também, que, além do ganho de conhecimento, todos podem ser certificados com as capacitações disponíveis”, explicou a superintendente.

Voltadas para os servidores públicos do Executivo, as capacitações, que são mediadas pela Escola de Governo, são de alto nível e visam aprimorar e interiorizar ainda mais o processo de desenvolvimento dos servidores públicos alagoanos, que passarão a ter mais facilidade no acesso aos cursos ofertados por meio do Estado.

“Já fiz mais de 20 cursos na Egal e posso dizer que ela é a minha segunda casa. Eu entrei aqui uma servidora e saí outra, muito mais capacitada. Meu trabalho melhorou muito desde então. A notícia de tantos cursos em EAD é maravilhosa porque aumenta as nossas possibilidades. É uma forma de o governo ficar perto do servidor e perto dos usuários do serviço público”, afirmou a servidora da Uncisal e aluna da Egal, Luana Medeiros.

Para o secretário do Planejamento e Gestão, Fabrício Marques Santos, o momento marca um novo ciclo na Escola de Governo, que deve estar cada vez mais alinhada à agenda de modernização pela qual o Estado tem passado.

“O EAD é uma maneira de fomentar a democratização do ensino e ampliar a difusão do conhecimento. Apostamos nessa modalidade porque ela dialoga com o momento em que estamos vivendo e porque representa muito do que temos de em mente para a Escola em 2020. A educação é pilar da nossa sociedade e é, sobretudo, por meio dela que conseguimos vislumbrar uma Alagoas cada vez mais avançada e possível a todos”, pontuou o secretário titular da Seplag.

por Minne Santos – Agência Alagoas