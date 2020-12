Governo Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes conquista Selo Unicef para Penedo

Mais crianças e adolescentes nas salas de aulas. Redução de estudantes com distorção na idade-série na rede pública municipal. Gestantes recebendo acompanhamento pré-natal. Bebês nascidos em Penedo identificados com registro civil antes de completar o primeiro ano de vida.

Estes são alguns dos critérios avaliados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância para certificar municípios com o Selo Unicef. Entre os 102 municípios alagoanos, 63 aderiram ao programa que avaliou o trabalho desenvolvido no período de 2017 a 2020. E dos 63 participantes, apenas Penedo e mais 13 receberam a certificação.

A conquista do Selo Unicef se dá pelo cumprimento de metas, entre elas as que estão mencionadas no início deste texto, todas alcançadas durante o governo Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes.

Ao tratar questões relacionadas com crianças, adolescentes, gestantes e nutrizes como prioridade, a gestão que conclui seu mandato de 8 anos comprova que cumpriu a missão de promover políticas públicas para quem mais precisa.

“Foram onze indicadores analisados pelo Unicef, 17 resultados sistêmicos e mais de 30 ações de validação avaliadas a partir de 2017 para a conquista do selo”, informa o Coordenador Municipal da Juventude, Cleyton Porfírio, sobre o trabalho que engloba as secretarias municipais de saúde, educação, assistência social, cultura, Conselho Tutelar e Conselho Municipal da Criança e do Adolescente.

“A garantia de direitos e benefícios para crianças e adolescentes melhorou muito em Penedo e o reconhecimento da premiação é só a prova de como nós evoluímos”, completa Wanderléa Nunes, articuladora das ações em Penedo para a certificação que habilita o município para outros programas desenvolvidos pelo Unicef/ONU.

por Fernando Vinícius – Decom PMP