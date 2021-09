Governo prorroga decreto de enfrentamento à Covid-19 por 7 dias

Alagoas seguirá por mais sete dias na Fase Amarela do Plano de Distanciamento Social Controlado, segundo decreto publicado no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (09). Sem flexibilizações, o documento terá vigência até às 23:59h do dia 16 de setembro.

O avanço da vacinação e as medidas de enfrentamento avançaram e estão reduzindo os indicadores relacionados à Covid-19 no estado, mas é importante lembrar que a pandemia não acabou, inclusive sob a ameaça de novas mutações, como a variante Delta.

As regras continuam as mesmas para todos: evitar aglomerações, respeitar os protocolos de distanciamento social, utilizar máscara ao sair de casa e higienizar as mãos frequentemente com água e sabão ou álcool a 70%. Além disso, a busca pela imunização é a principal forma de se vencer o vírus em definitivo. Se você ainda não se vacinou, inclusive com a segunda dose, procure um dos postos em sua cidade – é o para o seu bem e para a proteção de quem você ama.

Fonte: Secom Alagoas