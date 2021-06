Governo publica cronograma do Enem completo

O edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 foi publicado nesta quarta-feira (2) no Diário Oficial da União. Desta vez, diferentemente da edição anterior, as versões impressa e digital serão aplicadas nas mesmas datas (21 e 28 de novembro) e terão perguntas iguais.

Essa é uma forma de ganhar tempo na elaboração dos cadernos de questões, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Especialistas haviam alertado, em maio, para o risco de haver comprometimento na qualidade e na segurança do Enem, por causa do prazo apertado.

O Inep menciona ainda as seguintes medidas para garantir que o cronograma seja cumprido:

otimização e encurtamento dos processos de transporte e armazenamento das provas, com novas estratégias seguidas pelos Correios;

prorrogação do contrato com a gráfica responsável pela edição de 2020, dispensando a necessidade de uma nova licitação.

Inscrições e datas

A inscrição deve ser feita na página do participante entre os dias 30 de junho e 14 de julho. Para quem não conseguiu a isenção, a taxa será de R$ 85.

Confira o cronograma:

Inscrições: 30/6 a 14/7

Pagamento da inscrição: até 19/7

Pedido de atendimento especializado: 30/6 a 14/7

Pedido de tratamento pelo nome social: 19 a 23/7

Provas: 21 e 28/11

Enem digital com adaptações

O candidato deve escolher, na inscrição, se deseja fazer a versão impressa (tradicional) ou a informatizada.

Ao todo, serão 101.100 vagas no Enem digital. É importante lembrar que ele é aplicado nos locais de prova — não existe a opção de prestar o exame em casa.

Desta vez, a versão computadorizada terá adaptações para candidatos com deficiência: prova superampliada e com contraste (voltada para pessoas com baixa visão), e locais de aplicação com acessibilidade. Na edição anterior, apenas a versão impressa oferecia essas opções.

Disciplinas e horários

Como nos últimos anos, o Enem será aplicado em dois domingos.

21 de novembro

O candidato deverá fazer:

45 questões de linguagens;

45 questões de ciências humanas;

e redação.

28 de novembro

A prova tem meia hora a menos:

45 questões de matemática

e 45 questões de ciências da natureza.

Veja os horários de aplicação (no fuso de Brasília):

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término das provas no 1º dia: 19h

Término das provas no 2º dia: 18h30

Regras de prevenção à Covid-19

Mais uma vez, será obrigatório que os candidatos usem máscara durante a prova para reduzir o risco de contaminação por Covid-19.

No edital, também há a determinação para o uso de álcool em gel na higienização das mãos.

Não seguir os protocolos de prevenção leva à eliminação do estudante.

