Governo quer vacinar população acima de 60 anos até o final de abril

O governador de Alagoas Renan Filho (MDB) afirmou em suas redes sociais que pretende vacinar todas pessoas acima de 60 anos contra a Covid-19 até o final do mês de abril. Mais de 32 mil doses do imunizante CoronaVac devem chegar na noite desta terça-feira (9).

“A nossa esperança é que até o final desse mês a gente consiga vacinar todos até 65 anos. Até o final de abril, nós concluamos o do grupo de risco de pessoas com até 60 anos”, disse o governador em suas redes sociais.

Após as novas doses chegarem a Maceió, elas serão encaminhadas para a sede do Programa Nacional de Imunização (PNI), no bairro Farol, onde serão cadastradas e distribuídas aos 102 municípios alagoanos. A distribuição dos imunizantes para as secretarias municipais de saúde está prevista para a próxima quinta-feira (11).

Segundo o governador, novas doses dos imunizantes chegaram ao estado e, nos próximos dias, serão vacinadas pessoas acima de 75 anos.

“Nós recebemos mais um lote de vacinas hoje e vamos distribuir aos municípios para que a gente avance e agora vamos vacinar as pessoas com 77, 76 e 75 anos. Dando sequência à campanha de vacinação que será fundamental para que a gente possa reduzir o número de mortes e internações, e por consequência, passarmos para uma nova fase nessa pandemia”, disse o governador.

O estado segue vacinando profissionais da saúde. Depois que o os idosos forem vacinados, o estado dará sequência vacinando outros grupos. “A partir daí vamos vacinar outras pessoas com comorbidades e os profissionais da educação”, disse.

