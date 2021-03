Governo revê decisão e autoriza transporte intermunicipal na fase vermelha

O governo de Alagoas informou, na noite desta quarta-feira (17), que autorizou transporte intermunicipal a trabalhar na fase vermelha com 30% da capacidade. Durante o anúncio das novas medidas de restrição no combate a pandemia, o governador Renan Filho (MDB) havia comunicado que esse tipo de transporte estaria suspenso.

O decreto que determinou o retorno de todos os municípios à fase vermelha a partir desta sexta-feira (19) foi publicado nesta quarta, mas não traz nenhuma informação sobre o transporte intermunicipal.

De acordo com a assessoria de comunicação, a nova decisão foi tomada após um acordo com uma comissão dos transportadores, que foi recebida por representantes do governo do estado nesta quarta.

A nova determinação ainda não foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE). De acordo com a assessoria, isso deve ser feito até esta quinta-feira (18).

O anúncio da proibição havia gerado preocupação entre os trabalhadores. Segundo o sindicato da categoria, se isso acontecesse, mais de 3 mil pessoas, entre motoristas e cobradores, seriam prejudicadas diretamente.

“Houve um primeiro decreto que limitou o nosso trabalho, e agora vem a informação de que foi proibido. É uma preocupação nossa em atender os usuários que precisam do transporte e é um serviço essencial”, disse Maércio Ferreira, presidente do Sindicato dos Transportadores Complementares de Alagoas.

Além do apelo da categoria, uma lei aprovada em junho do ao passado proíbe a paralisação total do transporte intermunicipal mesmo durante a pandemia.

