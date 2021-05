Governo sanciona reajuste de 4,52% dos servidores públicos de Alagoas

O governador Renan Filho (MDB) sancionou nesta sexta-feira (21) a reposição salarial de 4,52% dos servidores públicos de Alagoas. A sanção foi publicada em uma edição suplementar do Diário Oficial do Estado (DOE).

O Projeto de Lei foi encaminhado para tramitação na Assembleia Legislativa (ALE) no dia 11 deste mês. O reajuste também se estende as aposentadorias e as pensões. Depois de aprovado pelos deputados, ele seguiu para a sanção do governo.

Segundo a publicação do DOE, o novo valor deverá ser implantado de forma retroativa, a partir do dia 1º deste mês, tendo como base os valores pagos em abril de 2021.

A publicação também traz o mesmo reajuste para o governador, o vice-governador e os servidores da ALE. E informa que ele não se aplica aos procuradores do estado porque eles têm legislação própria.

O percentual de 4,52% se refere à inflação de 2020 medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Com o acréscimo, a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz) estima injetar entre R$ 13 e R$ 15 milhões por mês na economia local, cerca de R$ 180 milhões de reais por ano a mais em circulação.

Fonte: G1/AL