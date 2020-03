Governo vai contratar 500 profissionais de saúde e prorrogar decreto emergencial

O governo do Estado vai contratar 500 profissionais de Saúde para atuar nas unidades destinadas ao atendimento de casos de coronavírus em Alagoas. Em coletiva on line neste sábado (28), o governador Renan Filho também anunciou a prorrogação do decreto de emergência para contenção do avanço da doença.

Ele também anunciou o chamamento público para a contratação de aproximadamente 500 profissionais da saúde. Eles vão integrar a força tarefa que atuará nas unidades destinadas a atender os casos de coronavírus em Alagoas, a exemplo do Hospital da Mulher (HM).

De acordo com o governador, o novo decreto será publicado na segunda-feira (30) e deve trazer mudanças em relação ao comércio local.

Ele voltou a defender as medidas preventivas de distanciamento social para barrar o avanço do coronavírus, achatando a curva de contágio e evitando o colapso do sistema hospitalar. “O decreto terá algumas novidades. Estamos avaliando o tempo de duração, mas é provável que seja bem próximo do prazo do primeiro (10 dias)”, disse Renan Filho.

Segundo o governador, as medidas de isolamento social são fundamentais para que o Estado conclua o processo de remodelagem da rede de saúde que está sendo preparada. A meta é disponibilizar, até 30 de abril, cerca de 500 leitos para tratar a Covid-19 em Alagoas, tanto de UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) como de retaguarda para tratar os casos clínicos. Os primeiros 105 leitos de UTI devem ficar prontos na segunda-feira (30).

O secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, afirma que o chamamento público para contratação de profissionais será feito nesta segunda-feira (30). “Iremos contratar muitos profissionais como médicos, técnicos de enfermagem, nutricionistas, psicólogos, enfermeiros. No site da Saúde, vai sair o chamamento com um prazo curto de 48 horas para que as pessoas encaminhem os currículos, através de e-mail, para que façamos uma rápida seleção e contratemos pessoas capazes de ajudar alagoanos e alagoanas que precisem de tratamento, nesse período tão difícil”, explicou.

Em relação à retomada das aulas, Renan Filho disse que as aulas na rede pública estadual de ensino permanecerão suspensas como medida preventiva. “Os jovens não desenvolvem com mais gravidade a doença, mas a levam para o seio familiar, de maneira que a gente precisa permanecer com as aulas paradas. O país inteiro prorrogou esse prazo. Nosso decreto vai até segunda-feira, mas soltarei um novo decreto prorrogando o período preventivo, mantendo as pessoas em casa, preservando, também, a saúde de professores e de servidores da Educação”, afirmou o governador.

Fonte: Agência Alagoas