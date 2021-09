Grávida de 31 anos é uma das cinco novas vítimas da Covid-19 em AL

Uma grávida de 31 anos é uma das cinco novas vítimas da Covid-19 em Alagoas nas últimas 24 horas, segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (Sesau). A mulher estava internada no Hospital Veredas, em Maceió, e não resistiu ao avanço da doença. Além dela, outras quatro pessoas morreram, sendo uma de Maceió e as demais do interior do estado.

A vítima da capital era um homem de 53 anos que tinha doença hepática crônica e morreu no Hospital Escola Dr. Helvio Auto. Em relação às três vítimas que residiam no interior, eram três mulheres de 46, 63 e 78 anos. A mulher de 46 anos residia em Cajueiro, tinha hipertensão e morreu na Santa Casa, em Maceió; a mulher de 63 anos residia em Arapiraca, era diabética, hipertensa e morreu no Hospital Regional, em Arapiraca; e a mulher de 78 anos morava em Rio Largo, tinha diabetes, sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e morreu no Hospital Veredas.

O Boletim Epidemiológico também confirma 181 novos casos de Covid-19 em Alagoas, e o estado soma agora um total de 236.604 casos confirmados até o momento, dos quais 664 estão em isolamento domiciliar.

Outros 229.584 pacientes já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperados da doença. Há 4.231 casos em investigação epidemiológica. Alagoas tem 6.101 óbitos por Covid-19.

Os casos confirmados de pessoas com a Covid-19 estão distribuídos nos 102 municípios alagoanos. Em relação ao quadro total de óbitos em Alagoas, estão confirmados 6.101 óbitos por Covid-19, mas, oito deles, eram de pessoas residentes em Pernambuco, São Paulo, Santa Catarina e Bahia, tendo como vítimas seis homens e duas mulheres. Dos 6.093óbitos de pessoas residentes em Alagoas, 3.370 eram do sexo masculino e 2.723 do sexo feminino. Eram 2.650 pessoas que residiam em Maceió e as outras 3.443 moravam no interior do Estado, segundo o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs), da Sesau.

Leitos

Dos 1.488 leitos criados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) para atender, exclusivamente, pacientes com suspeita e confirmação de infecção pelo novo coronavírus, 118 estavam ocupados até às 16 horas do sábado (4/9), o que corresponde a 8% do total. Atualmente, 50 pacientes estão em leitos de UTI, cinco ocupando leitos intermediários e 63 em leitos de enfermaria. Para acompanhar a evolução da ocupação dos leitos exclusivos para Covid-19, acesse http://www.alagoascontraocoronavirus.al.gov.br/

