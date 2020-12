Grêmio bate o São Paulo e sai na frente na Copa do Brasil

O Grêmio venceu o São Paulo por 1 a 0, na Arena do Grêmio, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, com gol de Diego Souza. Com o resultado, o Imortal vai com a vantagem do empate para a partida de volta, na próxima quarta-feira (30), às 21h30, no Morumbi. Qualquer vitória do São Paulo por um gol de diferença leva às penalidades.

As duas equipes voltam a campo pela 27ª rodada do Brasileirão. O São Paulo enfrenta o Fluminense, às 21h, no próximo sábado (26), no Maracanã, enquanto o Grêmio encara o Atlético-GO, no domingo (27), às 20h30, em Porto Alegre.

Fonte: Terra