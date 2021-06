Grêmio cede o empate ao Santos e segue na lanterna

Com mais uma atuação animadora, o Santos empatou em 2 a 2 com o Grêmio na noite desta quinta-feira, em Porto Alegre, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Santos foram marcados por Marcos Guilherme e Marinho.

Com o resultado, o Santos subiu para a 10ª colocação, com oito pontos ganhos. Na próxima rodada, domingo, o time santista recebe o Atlético-MG na Vila Belmiro, em Santos.

O Grêmio abriu o placar logo aos três minutos. Rafinha cruzou da direita, Victor Bobsin ajeitou de cabeça e Diego Souza, entre os zagueiros do time, finalizou sem dar chances ao goleiro João Paulo.

Apesar da desvantagem, o Santos tomava conta do jogo, com muito mais posse de bola, mas tinha dificuldade para criar as jogadas. A situação só mudou aos 28 minutos. Camacho desarmou Matheus Henrique no meio-campo, tabelou com Marcos Guilherme e deixou o atacante na cara do gol. Ele tocou na saída do goleiro Gabriel Chapecó para empatar a partida.

O Santos seguiu melhor em campo, mas em uma falha na saída de bola o Grêmio fez o segundo. Aos 41 minutos, Pará deu passe na fogueira para Luiz Felipe, o zagueiro tentou tirar, mas chutou em cima de um adversário, Diego Souza aproveitou, avançou e deu belo passe para Matheus Henrique empurrar para o gol.

O filme do primeiro tempo quase se repetiu no segundo. Logo com um minuto, Ferreira recebeu na área e chutou na saída de João Paulo, mas o goleiro santista fez grande defesa e salvou o Santos.

O time santista seguiu com mais posse de bola e em busca do empate. Aos 14 minutos, o técnico Fernando Diniz colocou em campo o uruguaio Carlos Sánchez, que voltou aos gramados oito meses após realizar uma cirurgia no joelho.

Aos 30 minutos, Sánchez deu lindo passe para Kaio Jorge na área, o atacante rolou para Marinho, que chutou de primeira, mas errou o alvo. Dois minutos depois, o Rei da América acertou o pé. Aos 32, Marinho recebeu na direita, cortou para o meio e soltou a bomba para marcar um golaço.

O Grêmio partiu com tudo em busca da vitória. Aos 35 minutos, o goleiro João Paulo salvou o time santista mais uma vez em cabeçada de Ferreira.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 X 2 SANTOS

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data-Hora: 24/6/2021 – 21h30

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira

Assistentes: Jean Marcio dos Santos e Lorival Candido das Flores

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior

Público/renda: Portões Fechados

Cartões amarelos: Diego Souza (GRE) e Camacho, Marinho e Jean Mota (SAN)

Cartões vermelhos:

Gols: Diego Souza (3’/1ºT) (1-0), Marcos Guilherme (28’/1ºT) (1-1), Matheus Henrique (41’/2°T) (2-1), Marinho (32’/2ºT) (2-2)

GRÊMIO: Gabriel Chapecó, Rafinha, Pedro Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Victor Bobsin, Thiago Martins e Matheus Henrique (Jean Pyerre, aos 42’/2ºT); Léo Pereira (Douglas Costa, aos 25’/2ºT), Diego Souza (Ricardinho, aos 42’/2ºT) e Ferreirinha . Técnico: Thiago Nunes

SANTOS: João Paulo, Pará (Madson, aos 16’/2ºT), Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan (Lucas Braga, aos 16’/2ºT); Alison (Camacho, aos 19’/1ºT), Jean Mota e Gabriel Pirani (Carlos Sánchez, aos 14’/2ºT); Marinho, Kaio Jorge e Marcos Guilherme. Técnico: Fernando Diniz

Fonte: LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE