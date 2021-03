Grêmio é eleito o melhor time sul-americano da década

O Grêmio foi eleito o melhor time sul-americano da década pela Federação Internacional de História e Estatísticas de Futebol (IFFHS). O clube tricolor lidera o ranking, elaborado a partir da soma dos torneios internacionais e nacionais dentro do continente, com 1.895 pontos. Completam o pódio o Atlético Nacional, da Colômbia, com 1.853, e o River Plate, 1.749. A Copa Libertadores é a competição que mais pesa na balança.

O Palmeiras, que é o atual campeão da América, aparece na décima colocação, com 1.536 pontos. Apesar da conquista de títulos recentes na década – venceu três vezes a Copa do Brasil (2012, 2015 e 2020) e duas vezes o Brasileirão (2016 e 2018) – o time alviverde aparece atrás de quatro times brasileiros, Grêmio, Flamengo, Corinthians e Atlético-MG.

Depois do Grêmio, o Flamengo é o melhor colocado. A equipe da Gávea, campeã da Copa do Brasil (2013), do Brasileirão (2019 e 2020), da Copa Libertadores (2019) e da Recopa Sul-Americana (2020), aparece em 6º lugar, com 1.590 pontos.

Antes do clube carioca, aparecem Boca Juniors, na quarta colocação, com 1.708,5 e o Libertad, do Paraguai, com 1.696,5 pontos, em quinto. Corinthians, com 1.577, Santa Fe, da Colômbia, com 1.575 e Atlético-MG, com 1.539, e Palmeiras fecham as dez primeiros lugares da lista.

Veja o ranking dos 10 melhores times sul-americanos da década do IFFHS:

Grêmio: 1.895

Atlético Nacional-COL: 1.853

River Plate-ARG: 1.749

Boca Juniors-ARG: 1.708,5

Libertad-PAR: 1.696,5

Flamengo: 1.590

Corinthians: 1.577

Santa Fe-COL: 1.575

Atlético-MG: 1.539

Palmeiras: 1.536

Fonte: Terra