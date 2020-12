Grêmio goleia o Vasco e entra no G4 do Brasileirão

Em Porto Alegre, o Grêmio goleou o Vasco por 4 a 0 com gols de Diego Souza (2), Pinares e Lucas Silva, e entrou no G4 do Campeonato Brasileiro com 40 pontos, sete a menos que o líder São Paulo. Com o resultado, a equipe gaúcha chega a 16 partidas sem perder e segue embalado na temporada. O Cruz-Maltino, por sua vez, segue na zona de rebaixamento com 24 pontos, um a menos que o Sport, primeira equipe fora do Z4.

Na próxima rodada, o Vasco volta a jogar em São Januário, dessa vez no clássico diante do Fluminense, às 20h (de Brasília) no domingo, 13. No dia seguinte, será a vez do Grêmio entrar em campo, contra o lanterna Goiás, às 20h (de Brasília), no estádio da Serrinha.

Fonte: Terra