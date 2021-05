Grêmio prepara contrato de Douglas Costa

O anúncio da contratação de Douglas Costa pelo Grêmio é apenas questão de tempo. As pendências que faltavam para a liberação da Juventus foram resolvidas, e o clube gaúcho já está redigindo o contrato do atacante.

O acordo com o clube italiano foi costurado pelo estafe do jogador nas últimas horas. Douglas Costa será emprestado ao Grêmio por um ano, até julho de 2022, e terá o contrato renovado automaticamente até o fim de 2023.

Conforme apurado pelo ge, o Grêmio descarta anunciar a contratação nesta quinta-feira, por questões burocráticas. Mas mantém a confiança em acertar tudo para registrar o jogador dentro do prazo.

O clube já até manteve contatos com a CBF e iniciou o processo. Todos os trâmites precisam ser finalizados até às 23h59 de Brasília do próximo domingo, dia 23, quando fecha a janela de transferências para a entrada de jogadores no Brasil.

Entre Grêmio e Douglas Costa já está tudo acertado desde a semana passada – o jogador até já postou foto com a camisa do clube em redes sociais. Nesta quinta-feira, ele fez mais uma postagem enigmática no Twitter.

O atacante de 30 anos volta ao clube 11 anos depois de rumar à Europa. Em 2010, ele foi vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por cerca € 6 milhões (R$ 14,9 milhões, à época), além de uma fatia em uma futura venda. No Velho Continente, passou ainda por Bayern de Munique e Juventus.

Fonte: GE