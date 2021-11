Neste sábado, 20, o Grêmio continuou a dar mais uma esperança para seu torcedor. A equipe bateu a Chapecoense por 3 a 1, fora de casa e ainda sonha com a permanência na Série A.

Com o resultado, o Grêmio chega aos 35 pontos e ultrapassa o Sport na tabela, estando na 18ª colocação. Por outro lado, a Chapecoense continua na lanterna com 15. Na terça-feira, 23, a equipe gremista entra em campo para enfrentar o Flamengo, em partida atrasada do Brasileirão.

Fonte: Lance