Grupo JMC realiza show beneficente para arrecadar alimentos em Penedo

No próximo dia 30 de abril às 19h30, será realizado um show ao vivo, no canal R Video Produções, no YouTube com o cantor Marcello Topadinho em Penedo.

A Live é uma iniciativa do Grupo JMC (Jovens Missionários da Caridade) e o objetivo é arrecadar alimentos para ser distribuídos às pessoas carentes no município de Penedo.

O cantor Marcello Topadinho está preparando um repertório atualizado e promete fazer um show bastante animado.

Durante a Live vai ser disponibilizado contatos para quem puder fazer doações.

por Redação