Gui Araujo é o décimo eliminado de ‘A Fazenda 13’

Gui Araujo, influenciador e modelo, foi o décimo eliminado de A Fazenda 13, após Roça realizada nesta quinta-feira (25/11). Menos votado na disputa contra Dayane Mello e Bil Araújo, o peão deixa a disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

O ex-MTV teve uma participação inflamada no reality show da Record TV. Gui Araujo entrou como um dos nomes mais conhecidos do público, muito por conta do affair que teve com Anitta antes do confinamento. Durante o programa, fez inimizades, sempre se posicionou e movimentou a casa com polêmicas.

O peão foi diretamente para a Roça após ser vetado da prova do Fazendeiro por Bil. Menos votado pelo público, tornou-se o décimo fazendeiro eliminado do reality show.

Fonte: Metrópoles