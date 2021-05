Gusttavo Lima é acusado de fazer show escondido

Gusttavo Lima, sem a menor sombra de dúvidas, é um dos maiores cantores da atualidade. Nem mesmo a pandemia do Coronavírus foi capaz de tirar o posto do sertanejo. Além de está entre os mais ouvidos do Brasil, o famoso continua faturando altas cachês com as lives que vem provendo no YouTube.

Para se ter uma pequena dimensão, neste sábado, 1 de maio, Gusttavo Lima vem comandando a live do Agronegócio no Mato Grosso. O sucesso é tanto que a transmissão ultrapassou a marca de 800 mil pessoas simultaneamente assistindo. Contudo, o sertanejo se envolveu em uma gigantesca polêmica.

De acordo com informações divulgadas pelo Instagram Garotx Do Blog, a live de Gusttavo Lima tem capacidade para 500 pessoas assistirem presencialmente e as mesas foram vendidas a 20 mil reais. O perfil ressaltou que em Mato Grosso estão sendo confirmadas mais de 1800 casos de Coronavírus por dia.

No Twitter os internautas não perderam a oportunidade de descer a madeira em cima de Gusttavo Lima e relembrar a confusão que rolou nesta última semana entre Felipe Neto e os cantores sertanejos. Na ocasião, o youtuber detonou a hipocrisia dos artistas em se manterem calados diante da pandemia e mortes.

“Acho uma hipocrisia desse Gusttavo Lima criticar o @felipeneto por ter dito a verdade, o que esperar de um bolsominion né?”, “Hipocrisia demais e depois foi brigar com o Felipe Neto”, “Tem moral nenhuma para falar de nada”, “Deveria ter ficado em casa”, “Só se complica mais”, disseram alguns internautas.

