Gusttavo Lima pensa em reconciliação com Andressa Suita

Após causar o maior rebuliço na web e principalmente na vida dos envolvidos, Gusttavo Lima está querendo reatar o casamento com Andressa Suita. Segundo o jornal Extra, o cantor procurou a influencer no último fim de semana para repensar a decisão.

De acordo com o cantor, ele estava passando por uma crise depressiva quando decidiu pedir a separação. Agora querendo voltar, o músico está tentando conversar a modelo que não a traiu quando eles ainda estavam casados.

Suita e Lima voltaram a se fala, e fontes próximas aos dois até afirmaram que eles estão juntos outra vez, informação que a assessoria de ambos negam.

De acordo com a publicação, em grupos de empresários sertanejos, que contam até com a participação de gente que já trabalhou com o Embaixador, há a especulação de que a separação tenha sido apenas uma jogada de marketing para divulgas o lançamento da música Café e Amor.

Além disso, o término também serviria para divulgar a live que Lima fez neste sábado (17). Um dia depois da transmissão online, o cantor deletou o vídeo que fez sobre o término. Nas duas teorias consta que a modelo nunca soube de nada.

Em meio aos rumores de um possível retorno, a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, informou que Andressa Suita desistiu da ação que começou a mover contra Gusttavo Lima. Nela, a influenciadora digital estava pedindo 30% do patrimônio do artista, ou seja, R$ 45 milhões.

