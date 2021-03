Hamilton faz críticas à Igreja Católica

Em uma publicação no Instagram, Hamilton expressou fortes críticas à Igreja Católica. O britânico, ele próprio um católico, estava respondendo à recusa do Vaticano em dar bênçãos a casais do mesmo sexo. “É inaceitável que as pessoas nos dias de hoje vivenciem preconceito ou discriminação por causa de quem amam, especialmente perante a Deus, que ama todas as pessoas igualmente”, disse Hamilton.

Hamilton continuou: “Incrivelmente lamentável que muitos agora sintam que precisam escolher entre sua fé e eles próprios. Quero que meus seguidores saibam que estou com você e o apoio. Você merece ser feliz. Amor é amor, e que ninguém diga o contrário”, escreveu o heptacampeão mundial.

Fonte: Terra