Hamilton vence GP da Bélgica e se aproxima de recorde de Schumacher

Em uma corrida de poucas emoções, o britânico Lewis Hamilton venceu o Grande Prêmio da Bélgica de F1, em Spa-Francorchamps, de ponta a ponta e ficou a apenas duas vitórias de igualar o recorde de 91 estabelecido por Michael Schumacher.

Cada vez mais perto do heptacampeonato, que também o igualará ao alemão, Hamilton terminou a prova com mais de oito segundos de vantagem para o segundo colocado, seu companheiro Valtteri Bottas. Max Verstappen (Red Bull), que desta vez não conseguiu ameaçar as Mercedes, completou o pódio.

“Não foi a mais fácil das corridas. A temperatura dos pneus estava caindo rapidamente”, comentou Hamilton após a prova.

Daniel Ricciardo , dono da volta mais rápida, e Esteban Ocon colocaram a Renault em quarto e quinto lugares, respectivamente, seguidos por Alexander Albon (Red Bull), Lando Norris (McLaren), Pierre Gasly (AlphaTauri), Lance Stroll (Racing Point) e Sergio Pérez (Racing Point).

Em mais uma corrida fraca da Ferrari , Sebastian Vettel e Charles Leclerc foram apenas o 13º e 14º colocados, respectivamente. Hamilton agora lidera o campeonato com 157 pontos, 47 a mais que Verstappen, que tem 110. Bottas é o terceiro, com 107.

A F1 volta a correr já na semana que vem, no Grande Prêmio da Itália, em Monza.

