Hemoal de Alagoas necessita de doações de sangue para o Carnaval

Que tal, antes de pular Carnaval, praticar um gesto solidário e se candidatar à doação de sangue? Com apenas 305 de bolsas nesta segunda-feira (17), o Hemocentro de Alagoas (Hemoal), Unidades Maceió e Arapiraca, necessitam aumentar o estoque para atender a demanda transfusional no período momesco.

Isso porque o quantitativo disponível no Hemoal corresponde a apenas 61% do percentual necessário, que é de 500 bolsas de sangue diárias. Diante desta realidade, é necessário captar, no mínimo, até o final da semana, mais 195 doações para estabilizar o estoque.

Uma realidade que se deve ao fato de que, no período de Carnaval, as doações de sangue reduzem, mas, por outro lado, o número de transfusões duplica. Situação que ocorre principalmente no Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió, que consome mais de 65% do sangue coletado pelo Hemoal.

“Contamos mais uma vez com a solidariedade do povo alagoano para estabilizarmos nosso estoque de sangue. É necessário lembrarmos que, antes de cairmos na folia, é importante nos candidatarmos a doação de sangue, uma vez que, àquele que doa hoje, pode vir a precisar de uma transfusão amanhã”, salientou a assistente social do Hemoal, Maria das Graças Padilha.

Critérios para Doação – Para doar sangue os candidatos devem ter peso igual ou superior a 50 quilos, no mínimo 16 anos de idade e estar portando um documento de identificação com foto. Os voluntários não podem ter contraído doença de Chagas, Aids, sífilis e, nos últimos dez anos, hepatite.

Ao comparecer ao Hemoal, seja nas Unidades Maceió e Arapiraca, é necessário estar bem alimentado. Em se tratando de gestantes e lactantes, não é permitida a doação e, para os doadores que irão repetir o procedimento, é estipulado um prazo de dois meses para os homens e de três para as mulheres.

Horários de Funcionamento – Durante toda a semana, o Hemoal Maceió, Unidade Trapiche, localizado ao lado do HGE, irá funcionar das 7h às 18h e, no sábado, das 8h às 17h. Já a Unidade Farol, situada no Hospital Veredas, vai atender de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h.

No interior do Estado, a Unidade Arapiraca, localizada no Laboratório Municipal, na Rua Geraldo Barboza, no bairro Centro, também vai funcionar até sexta. O órgão abre para receber doações de sangue das 7h30 às 17h30.

Fonte: Agência Alagoas