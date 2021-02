Hernán Crespo assina contrato e é o novo técnico do São Paulo

Hernán Crespo assinou contrato para ser o novo técnico do São Paulo. Superadas as pendências finais entre o clube e o argentino, a expectativa é de que o anúncio oficial seja feito nesta sexta-feira.

São Paulo e Crespo resolveram os últimos detalhes que faltavam após o acordo verbal encaminhado. O contrato será de dois anos.

Ainda não há previsão de quando Crespo comandará o time em campo. O São Paulo entende que o processo de mudança de país leva tempo. Neste domingo, contra o Grêmio, pelo Brasileiro, o auxiliar e interino Marcos Vizolli estará no banco mais uma vez

Na negociação, ficou acertado que Crespo terá mais cinco profissionais na sua comissão técnica no São Paulo: o auxiliar Juan Branda, o preparador de goleiros Gustavo Nepote, os preparadores físicos Alejandro Kohan (este elogiado nos bastidores) e Gustavo Satto, além do analista Tobías Kohan.

Campeão da Copa Sul-Americana com o Defensa y Justicia no mês passado, o ex-atacante argentino de 45 anos foi o escolhido da diretoria após uma série de entrevistas com candidatos ao cargo que era de Fernando Diniz.

Hernán Crespo, o português Pedro Martins e o espanhol Miguel Ángel Ramírez foram os três escolhidos pelo São Paulo, depois de um processo de entrevistas com uma dezena de candidatos. A conclusão final foi de que Crespo é a melhor opção para o momento.

O clube do Morumbi vê em Crespo conceitos de Fernando Diniz, de saída de bola construída, mas com transição mais rápida e correndo menos riscos. O clube também identifica no modelo de jogo do argentino a estratégia de pressionar adversários no campo de ataque.

A ideia com Crespo passa por aproveitar parte do processo construído por Fernando Diniz, com um time que proponha o jogo. O desejo da diretoria é que o São Paulo tenha mais espírito de competição.

O São Paulo está em quarto no Brasileiro, com 59 pontos, a sete do Internacional, líder do torneio, e com dois pontos a mais do que o Fluminense, quinto colocado. O time tem quatro jogos a fazer no campeonato, contra Grêmio, Palmeiras, Botafogo e Flamengo.

Na última quarta-feira, o time empatou com o Ceará em 1 a 1 em casa. O São Paulo não vence há oito jogos.

