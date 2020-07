Homem alcoolizado coloca fogo na própria casa em Taquarana

Um homem colocou fogo na própria casa localizada no Sítio Murici, no município de Taquarana, na noite desse domingo (26). De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele estava alcoolizado quando provocou o incêndio.

Segundo os bombeiros, os vizinhos do homem informaram que o incêndio foi causado de modo intencional. O fogo atingiu o quarto e o telhado da residência. Ninguém ficou ferido.

Os militares utilizaram água para apagar as chamas e fizeram o rescaldo no ambiente.

Fonte: G1/AL