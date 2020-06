Homem armado invade sede da Globo e faz repórter refém

Um homem armado com uma faca invadiu a sede da TV Globo, no Rio de Janeiro, e fez a jornalista Marina Araújo de refém. O suspeito desejava conversar com a jornalista e apresentadora Renata Vasconcellos . Episódio aconteceu no meio da tarde desta quarta-feira (10), aniversário da apresentadora.

Enquanto mantinha Marina Araújo como refém, o suspeito beijava a cabeça da repórter. Ao saber que o homem queria falar com ela, Renata foi até o local em que o invasor estava.

Ele estava mascarado e utilizava um chapéu no momento da invasão. Segundo repórter da Bandnews, o suspeito soltou a arma e foi preso pelos policiais que estavam no local logo em seguida.

Fontes afirmam que o sujeito teria feito a repórter refém na região da entrada da sede da emissora e entrado nos estúdios da gritando “Globo Lixo”. Entretanto, essa informação não foi confirmada.

Fonte: Ig Notícias