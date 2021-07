Homem assassina esposa e se mata com tiro na cabeça em Delmiro Gouveia

Um homem de 36 anos assassinou a esposa e depois se matou com um tiro na cabeça por não aceitar o fim do relacionamento dos dois, segundo informações da Polícia Militar. O crime aconteceu em Delmiro Gouveia, interior de Alagoas, na quarta-feira (28).

Testemunhas contatam aos policiais do 9º Batalhão da Polícia Militar (BPM) que o relacionamento dos dois era conturbado e que Judite da Silva Lima, de 32 anos, pediu a separação há duas semanas. Sem aceitar o rompimento, Eduardo da Fonseca Barbosa invadiu a casa da mulher pulando o muro para matá-la.

Quando a polícia chegou à casa da vítima, Judite já estava morta e Eduardo ferido no chão. Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município ainda com vida, mas não resistiu.

Fonte: G1/AL