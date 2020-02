Homem com transtornos mentais põe fogo na mobília da própria casa

Um homem com transtornos mentais, conforme informou o Corpo de Bombeiros, pôs fogo na mobília da casa onde mora, localizada na Rua Universitário Alonso Costa C. Filho, no município de União dos Palmares, na Zona da Mata alagoana. O fato aconteceu no fim da manhã desta segunda-feira (24).

Quatro militares em uma viatura foram mobilizados após vizinhos ficarem desesperados quando perceberam a movimentação do morador.

Os populares disseram que o homem, de identidade não revelada, pôs alguns móveis na porta da residência e, em seguida, ateou fogo nos objetos.

Acionados, os bombeiros rapidamente chegaram e apagaram as chamas, sem mais prejuízos. Não há informações se o dono da casa foi levado para um hospital psiquiátrico após o incidente.

por Thiago Gomes/Gazetaweb