Homem de 20 anos é preso suspeito de matar a namorada de 15 anos em Pilar

Um homem de 20 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (30) em Pilar, região metropolitana de Maceió, suspeito de matar a namorada, uma adolescente de 15 anos. Segundo a polícia, ele tinha dois mandados de prisão em aberto pelos crimes de feminicídio e tráfico de drogas. O jovem também é suspeito de comandar uma facção criminosa responsável pelo tráfico no município.

“Ele era atualmente o indivíduo mais procurado pela policia do Pilar. Além de envolvimento direto com o tráfico local, ele assassinou com um tiro a companheira de 15 anos, Maria Viviane da Silva Ferreira, em 22 de agosto deste ano, na Chã do Pilar”, explicou o delegado da cidade, Sidney Tenório.

Ainda de acordo com o delegado, desde a prisão de um outro homem suspeito de chefiar o tráfico no Pilar, em setembro, o jovem passou a assumir essa função, até ser preso nesta manhã.

Durante a prisão, a polícia apreendeu na casa do suspeito duas armas de fogo, sendo um revólver calibre 38 e uma pistola calibre 380, além de um tablete de maconha. Um adolescente que estava na casa foi apreendido.

O jovem foi autuado em flagrante por porte de arma de fogo e tráfico de drogas. A polícia também deu cumprimento aos dois mandados de prisão que ele tinha em aberto nas comarcas do Pilar e Campo Alegre.

Fonte: G1/AL