Homem de 29 anos é encontrado morto em canavial em Junqueiro

Um homem foi encontrado morto em um canavial na zina rural da cidade de Junqueiro, no Agreste de Alagoas, no domingo (25).

Segundo o relatório do Centro Integrado de Operações da Segurança Pública (Ciosp), a vítima tem 29 anos e o corpo estava com marcas de tiros.

Uma equipe do 3º Batalhão da Polícia Militar (BPM) esteve no local e conversou com familiares. Segundo eles, a vítima foi retirada de casa por homens não identificados horas antes do corpo ser encontrado.

Equipes da Polícia Civil e dos institutos de Criminalística (IC) e de Medicina Legal (IML) foram acionadas para o local.

Fonte: G1/AL