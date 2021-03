Homem de 36 anos e mais 21 pessoas morrem de Covid-19 em Alagoas

Alagoas registrou 1.063 casos e 22 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) deste domingo (21).

Um homem de 36 anos, sem doenças pré-existentes, foi uma das 22 vítimas da Covid-19.

O estado chegou ao total de 147.459 casos e 3.338 óbitos pela Covid-19.

Do total de casos confirmados desde o início da pandemia, 139.256 pessoas se recuperaram.

Até as 16h de sábado, a taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 estava em 86%.

O número acumulado de casos suspeitos chegou a 15.127.

Dos 22 óbitos registrados nas últimas 24 horas no estado, 11 foram registrados no interior e 11 em Maceió.

Os óbitos registrados em 24 horas não significam, necessariamente, que as mortes aconteceram de um dia para o outro, mas que foram contabilizadas no sistema neste período. Os números dos boletins epidemiológicos costumam ser menores aos fins de semana e às segundas-feiras por causa do atraso na notificação nessas datas.

Mais 22 mortes por Covid-19

Maceió: Homem, 53 anos – diabético, pé diabético e úlcera sacral

Maceió: Homem, 54 anos – sem comorbidades

Maceió: Homem, 63 anos – hipertenso e diabético

Maceió: Homem, 64 anos – hipertenso

Maceió: Homem, 71 anos – doença cardiovascular e doença renal crônica

Maceió: Homem, 73 anos – diabético e doença cardiovascular

Maceió: Homem, 75 anos – hipertenso e insuficiência renal crônica não dialítica

Maceió: Mulher, 67 anos – hipertensa

Maceió: Mulher, 68 anos – diabética

Maceió: Mulher, 70 anos – pneumopatia

Maceió: Mulher, 73 anos – diabética

Murici: Homem, 36 anos – sem comorbidades

Arapiraca: Homem, 47 anos – ex-tabagista

Rio Largo: Homem, 54 anos – doença respiratória crônica

União dos Palmares: Homem, 58 anos – diabético

Arapiraca: Homem, 64 anos – sem comorbidades

Boca da Mata: Homem, 73 anos – diabetes e doença cardiovascular

Major Izidoro: Homem, 77 anos – cardiopatia

Rio Largo: Homem, 82 anos – Parkinson

Major Izidoro: Mulher, 62 anos – sem comorbidades

Major Izidoro: Mulher, 78 anos – hipertensão e diabetes

Marechal Deodoro: Mulher, 84 anos – doença cardiovascular crônica e doença neurológica crônica

Fonte: G1/AL