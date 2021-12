Homem é agredido pela população depois de espancar ex-companheira

Um homem apanhou da população após agredir a ex-companheira nesta terça-feira (14) em Marechal Deodoro, região metropolitana de Maceió.

De acordo com a polícia, depois que foi agredido, o suspeito tentou fugir para não ser preso. Com ferimentos pelo corpo, ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento no Trapiche para receber atendimento médico e depois encaminhado para a delegacia.

O homem disse à polícia que bateu na ex-mulher depois que descobriu uma traição. A vítima está internada no Hospital Geral do Estado (HGE).

Fonte: G1/AL