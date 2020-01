Homem é assassinado a tiros em sítio em Lagoa da Canoa

Um homem foi assassinado a tiros nesta segunda-feira (27), no Sítio Lagoa da Pedra, em Lagoa da Canoa, região agreste de Alagoas. A vítima foi identificada como Marcos Aurélio Nascimento da Silva, mais conhecido como Marquinhos, de 39 anos. O corpo foi encontrado próximo a um curral do Sítio por um funcionário de sua propriedade.

De acordo com informações da Polícia Civil, no momento do crime, um trabalhador passava pelo local e ouviu os disparos. Ao tentar averiguar o que teria acontecido, ele encontrou Marcos Aurélio já sem vida.

Ainda não há informações sobre quem poderia teria praticado o homicídio, porém, foram encontradas cápsulas de pistola .380 ao lado do corpo de Marquinhos e no entorno do sítio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas quando chegou ao local, a vítima já se encontrava sem vida.

Equipes do Instituto de Criminalística (IC), Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para os procedimentos cabíveis. A Polícia Civil também foi acionada para investigar o caso.

por Elen Cipriano/Gazetaweb