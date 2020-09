Homem é assassinado com tiro na cabeça dentro de carro em Craíbas

Um homem foi encontrado morto dentro do próprio carro na cidade de Craíbas, Agreste de Alagoas. O caso ocorreu no domingo (20). Ele foi assassinado com tiro de espingarda calibre 12.

Segundo a polícia, o homem tinha 38 anos e foi encontrado morto com um tiro na cabeça dentro do carro.

Testemunhas contaram que um criminoso chegou e fez o disparo. A arma utilizada foi encontrada próximo ao local do crime.

A Polícia Militar fez buscas, mas ninguém foi encontrado.

Os Institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML) fizeram a perícia e recolheram o corpo da vítima.

Fonte: G1/AL