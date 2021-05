Homem é assassinado com tiro na cabeça na frente de loja em Arapiraca

Um homem, conhecido como Calunga, foi assassinado a tiros na frente de uma loja de móveis, na tarde deste domingo, 02, no bairro Alto do Cruzeiro, em Arapiraca, Agreste de Alagoas. Ninguém foi preso até o momento.

Segundo informações de testemunhas, Calunga, que vestia bermuda jeans e camisa branca, morava no bairro Brasília e trabalhava na Feira da Troca, negociando televisores e rádios.

De acordo com a esposa da vítima, que esteve no local do crime, Calunga havia saído de casa com um amigo para buscar dinheiro em uma feirinha na Rua São Paulo. No percurso, na Rua São Pedro, ocupantes de um carro de cor preta atiraram contra ele e fugiram.

Os disparos atingiram a cabeça do homem, que morreu na hora. O amigo dele conseguiu escapar sem ser baleado.

Agentes da Força Tarefa da PM estiveram no local e acionaram os Institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML), para perícia e recolhimento do corpo, respectivamente.

Fonte: TNH1 com Já É Notícia