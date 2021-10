Homem é atacado por golpes de faca enquanto dançava em um bar em Rio Largo

Um jovem de 25 anos ficou gravemente ferido após ter sido esfaqueado enquanto dançava em um bar de Rio Largo, região metropolitana de Maceió, no sábado à noite (9). Ninguém foi preso.

Segundo a Polícia Militar, ele estava dançando com uma mulher quando foi atingido por golpes de faca em uma das mãos, no tórax e nas axilas. Ainda não se tem informação do que motivou o crime.

A vítima foi levada para o Hospital Geral Professor Ib Gatto Falcão, em Rio Largo, e depois teve que ser transferida para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Fonte: G1/AL