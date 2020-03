Homem é autuado por posse ilegal de arma e tráfico de drogas em Arapiraca

No início da noite desse sábado (29), um homem foi preso após uma denúncia de tráfico de drogas , no bairro Nova Esperança, em Arapiraca.

De acordo com informações da polícia, a Guarnição havia recebido uma denúncia anônima onde um suspeito estaria traficando drogas na região. Ao chegar no local foi constatado que o suspeito estava com um mandado de prisão em aberto.

A polícia realizou a abordagem e encontrou na residência do suspeito uma certa quantia de maconha, cocaína e uma arma de fogo.

Diante da situação o suspeito e o material foram conduzidos à Central de Polícia onde o mesmo foi autuado pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas .

Fonte: 7Segundos