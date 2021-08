Homem é encontrado morto às margens da AL101 Sul, em Feliz Deserto

O corpo de um homem foi encontrado às margens da AL-101 Sul, na zona rural do município de Feliz Deserto, no Litoral Sul de Alagoas, na terça-feira (10).

De acordo com o Centro Integrado de Operações da Segurança Pública (Ciosp), a Polícia Militar foi ao local após uma denúncia e encontrou o corpo, que estava com ferimentos de arma de fogo. No local foi achado um cartucho de calibre 12.

Segundo a polícia, a vítima é um homem que havia sofrido uma tentativa de homicídio há cerca de 15 dias. Ele também teria esfaqueado o pai.

Equipes da Polícia Civil e dos institutos de Criminalística (IC) e de Medicina Legal (IML) estiveram no local.

Fonte: G1/AL