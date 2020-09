Homem é encontrado morto dentro de plantação de fumo

Um homem foi encontrado morto, por populares, dentro de uma plantação de fumo, na entrada do Sítio Flexeiras, às margens da AL-110, nas Batingas, em Arapiraca, Agreste de Alagoas. O fato aconteceu na manhã deste domingo (6).

De acordo com informações colhidas no local pelo portal Já É Notícia, moradores estavam passando pela região, quando, posteriormente, avistaram uma pessoa no meio da plantação.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Polícia Militar (PM) foram acionados ao local, onde constaram que o homem estava morto, atingido por um disparo de arma de fogo na região da testa.

Apesar do fato, não há, no entanto, informações do que teria motivado o crime. Os suspeitos fugiram tomando destino ignorado.

Peritos do Instituto de Criminalística (IC) e funcionários do Instituto Médico Legal (IML) também foram acionados ao local, para a perícia do corpo e o seu recolhimento, respectivamente.

A identidade da vítima não foi divulgada.

Fonte: Gazetaweb