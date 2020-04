Homem é morto a tiros em frente a um bar em Boca da Mata

Um homem de 61 anos foi morto a tiros na quinta-feira (2) em frente a um bar, no município de Boca da Mata, interior de Alagoas.

De acordo com a polícia, as testemunhas informaram que a vítima era dona do estabelecimento comercial.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a vítima morreu no local.

A Polícia Militar (PM) realizou rondas pelo local, mas nenhum suspeito foi localizado. Não há informações sobre o que teria motivado o crime.

A Delegacia Civil também esteve no local. Os Institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML) foram acionados para fazer a perícia e recolher o corpo da vítima.

Fonte: G1/AL