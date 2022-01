Homem é morto com 14 tiros no município de Rio Largo

Um homem identificado como Daniel Pereira da Silva, de 33 anos, foi morto com 14 tiros, nesse sábado (08), próximo a um churrasquinho no Conjunto Antonio Lins, na Mata do Rolo, em Rio Largo.

A vítima, segundo o relatório do Copom Maceió, estava bebendo quando testemunhas ouviram os disparos de arma de fogo. Não informação sobre os autores do crime.

Uma equipe do 8º Batalhão da Polícia Militar foi até o local e isolaram a área. Equipes dos Institutos Médico Legal (IML) e de Criminalística (IC) foram acionados para a perícia e recolhimento do corpo.

O crime deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rio Largo.

por Clariza Santos – Gazetaweb