Homem é morto com tiro na cabeça após deixar presídio em AL

Um homem foi assassinado na noite de quarta-feira (25) com tiro na cabeça em Santa Luzia do Norte no mesmo dia em que deixou o presídio. Não há informações sobre os suspeitos do crime.

De acordo com a polícia, Kilderes Souza da Silva foi morto com um tiro na cabeça. Ele estava com alvará de soltura do mesmo dia em que foi assassinado.

Os institutos de Criminalística e Médico Legal (IML) estiveram no local e fizeram a perícia e recolheram o corpo da vítima. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.

Fonte: G1/AL