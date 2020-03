Homem e mulher morrem em colisão a caminho da Barra de São Miguel

Um acidente entre uma Amarok e um Fiat Uno, ocorrido na noite deste sábado, dia 29, provocou a morte de José Givaldo Torquato da Silva e Tatiana Cordeiro Soares da Silva. Ambos estavam se deslocando de São Miguel dos Campos em direção à Barra de São Miguel.

Segundo informações do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) o condutor da Amarok colidiu na parte traseira do Fiat Uno e devido ao impacto o veículo saiu da pista e capotou.

“O condutor da Amarok de placa QLC-7902 foi submetido ao teste do etilômetro, com resultado o.o7 mg/l, onde foi autuado, no entanto, como passou mal no local, foi encaminhado para um hospital particular para receber atendimento médico”, informou a polícia.

A guarnição do Corpo de Bombeiros, informou que, ao chegar no local, encontrou um veículo capotado com a mulher de aproximadamente 40 anos já em óbito. Após ser removida das ferragens permaneceu aos cuidados da Polícia Militar até a chegada do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto Médico Legal (IML).

A outra vítima já havia sido atendida e conduzida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para uma unidade de saúde e conforme a PM faleceu no hospital.

