Homem é preso após invadir residência da ex e ameaçá-la de morte

Um homem foi preso por militares do Batalhão de Guarda (BPGd) na madrugada desta sexta (9) após pular o muro e invadir a residência da ex para ameaçá-la. O caso foi registrado no Conjunto Village Campestre, bairro Cidade Universitária, parte alta da capital alagoana.

De acordo com a PM, o acusado – de 46 anos – foi preso em flagrante com uma faca e conduzido à Central de Flagrantes, no Pinheiro, onde já possuía registro por violência doméstica.

Ainda no Cidade Universitária, uma mulher foi resgatada por policiais com hematomas nos braços e abdome após ser agredida pelo companheiro um jovem de 23 anos. Os envolvidos foram levados para a Central, onde o acusado foi autuado por lesão corporal dolosa, com base na Lei Maria da Penha.

Fonte: AL24horas