Homem é preso após tentar estuprar jovem e criança de 2 anos em Maceió

Um homem de 30 anos foi preso na quarta-feira (11) após tentar estuprar uma jovem e uma criança de 2 anos no Barro Duro, em Maceió. Após a tentativa, ele fugiu, mas foi espancado pela população.

De acordo com a polícia, as vítimas foram abordadas pelo suspeito, que agrediu a jovem e tentou tocar as partes íntimas da criança.

A jovem conseguiu gritar e o o homem fugiu. Ele foi detido e agredido por pessoas que passavam pelo local. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros socorros.

Após atendimento médico, ele foi encaminhado à Central de Flagrantes I, no bairro do Farol, onde foi autuado por tentativa de estupro de vulnerável e lesão corporal.

Fonte: G1/AL